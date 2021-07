Múmia com ‘língua de ouro’ é encontrada em escavações

Qual o propósito da colocação de uma língua de ouro em uma múmia? A pergunta ainda está sem respostas pelo Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito, que divulgou em fevereiro deste ano de 2021, a descoberta de túmulos que guardavam múmias e uma delas tinha ‘língua de ouro”.

A descoberta dos esqueletos ocorreu no templo de Taposiris Magna de Alexandria, no Egito, e entre as hipóteses levantadas pelos arqueólogos da República Dominicana, que coordenam os trabalhos, está a de que a língua do morto foi retirada ao longo da mumificação, sendo colocada posteriormente a língua feita de folha de ouro.

Ainda de acordo com os especialistas, essa técnica provavelmente foi criada a partir de uma crença antiga que apostava na tentativa de comunicação com o deus Osíris no pós-morte.

A múmia, de dois mil anos, tem sua tumba no sítio que abriga outras 16 tumbas. No local, pesquisadores encontraram baús de moedas com o rosto da rainha Cleópatra, o que gerou de que aquele local teria sido erguido entre 51 e 30 antes de Cristo (a.C), período que corresponde ao reinado dela.

MAIS DESCOBERTAS

Mas as descobertas foram além no sítio em Taposiris Magna. Também foi revelada uma múmia que usava uma máscara cerimonial, usada em rituais fúnebres, duas múmias que seguravam em suas mãos os restos de pergaminhos – uma delas possuía adereços dourados remetentes ao deus Osíris – e estátuas muito bem preservadas que era possível identificar até mesmo o estilo do penteado e adereços como tiaras, informaram os arqueólogos em comunicado.

Sem conseguir determinar o ano de morte das múmias encontradas, os especialistas calcularam que tenham vivido entre o reinado da dinastia Ptolemaica (303 a.C. até 30 a.C) e a liderança do império Romando, que tomou conta do Egito após a morte de Cleópatra em 30 a.C.

Liderada pela arqueóloga Kathleen Martinez, da Universidade de Santo Domingo, de Porto Rico, as escavações continuam em parceria com especialistas do próprio Egito.