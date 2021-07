Cadáver de mulher grávida é encontrado com feto no meio canal vaginal

Essa equipe, composta por outros pesquisadores, analisou a capela construída no século 18, onde no período de um século foram feitos vários enterros, entre os anos de 1785 até 1829.

A equipe comandada pela arqueóloga Tiina Vare, da Universidade de Oulu, encontrou a sepultura da mulher que estava grávida quando veio à óbito, e o caso foi parar no International Journal of Osteoarchaeology.

