Galinha vietnamita chama atenção por ter 'pernas super grossas'

À primeira vista, a aparência das pernas da 'galinha de dong tao', ou galinha-dragão, no Vietnã, desperta muita atenção e até espanto. Mas as pernas incrivelmente grossas são apenas um dos detalhes que a tornam uma das mais raras e de maior custo financeiro.

A galinha-dragão pode alcançar entre 5 e 6 kg e suas pernas podem ser tão grossas quanto o pulso de um ser humano. As galinhas geralmente são brancas, enquanto os galos têm penas coloridas.

Elas já foram usadas como reserva exclusiva para a realeza, mandarins e oferendas em rituais, mas agora é valorizada pelos criadores de frango, pois a carne dela, servida em restaurantes exclusivos, é destinada a pessoas de alto poder aquisitivo.

Não há informações precisas sobre as origens exatas da raça, mas registros indicam sua existência há centenas de anos. Há alguns anos, foi criada originalmente para brigas de galos devido às suas pernas grossas e fortes. As brigas entre elas eram comuns e umas acabavam matando umas às outras.

Considerada de sabor inigualável, a carne de uma galinha-dragão é disputada, o que eleva o preço mais ainda. Um quilo de carne do frango de dong tao chega a custar entre R$ 50 e R$ 75 reais, dependendo do corte. Viva, graças às suas belas pernas grossas, pode valer entre R$ 700 a R$ 900 reais, no mínimo.

Esses valores podem triplicar durante o Tet, o Ano Novo vietnamita, quando a demanda das galinhas de dong tao chega ao ápice. Há registros de venda de um granjeiro da cidade de Ho Chi Minh, que teria negociado um par de galinhas por R$ 10.000 em 2013.

Além da demanda para consumir a carne, há outra para usar a galinha- dragão em concursos de beleza. Muitas competições são organizadas para atrair os criadores e buscar negócios a valores astronômicos.

Para prepará-las para as disputas, os seus proprietários investem em alimentação especial rica em proteínas e o cuidado de lavar as pernas delas delicadamente em uma mistura de chá e sal.

A aparência física da galinha-dragão não tem a ver só com os pés, pois em concursos, avalia-se a aparência das barbatanas simétricas e lóbulos das orelhas até penas pretas brilhantes uniformemente cobertas.

As galinhas peculiares são originárias da comuna de Dong Tao, na província de Hung Yen. Entretanto, na atualidade, a maior granja destas galinhas está em Dong Hoa, na província de Dong Nai. Nessa granja, de propriedade de Ngoc Vu Tuan, existem milhares de exemplares, de onde são comercializadas com restaurantes na cidade de Ho Chi Minh todos os dias.

Tuan comprou 10 galinhas dong tao e passou vários anos buscando entender as melhores formas de criá-las. Uma dessas descobertas é que não gostam de viver em cativeiro e brigam constantemente umas com as outras quando ficam presas em galinheiros.

Hoje, ele cria as aves em uma granja espaçosa onde podem fazer muito exercício, o que melhora o sabor e a qualidade da carne, principalmente da perna que é considerada uma das melhores iguarias do Vietnã.