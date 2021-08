Estudo confirma que tubarões usam o campo magnético da Terra para migrar

As respostas vieram com os tubarões, que a exemplo do salmão e de algumas aves, empreendem jornadas migratórias longas pelos oceanos, desde os grandes tubarões-brancos, que viajam da África do Sul para a Austrália e vice-versa, até os tubarões-limão, que conseguem encontrar o caminho de regresso para casa até uma pequena ilha nas Bahamas.

