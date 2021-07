Brasil já ganhou 129 medalhas em 1 século de Jogos Olímpicos

A comemoração do centenário da participação do Brasil nos Jogos Olímpicos, marcada para acontecer em 2020, foi adiada pela pandemia, mas é sempre bom relembrar o histórico de medalhas, algumas mais brilhantes e inesquecíveis.

Foi no ano de 1913 que Raul Paranhos do Rio Branco, filho do barão do Rio Branco e embaixador do Brasil em Berna, Suíça, recebeu convite do barão Pierre de Coubertin para integrar o Comitê Olímpico Internacional (COI).

O chamado foi entendido como um estímulo ao potencial esportivo brasileiro e deu início a esse histórico de grandes participações no chamado Movimento Olímpico Internacional.

Após o convite, houve uma campanha pública pela formação de um Comitê Olímpico do Brasil e em janeiro de 1920, atendendo ao convite do Comitê Olímpico Internacional (COI), o Comitê Olímpico do Brasil (COB) organizou a ida da delegação brasileira aos Jogos Olímpicos Antuérpia 1920, a serem realizados em julho.

Sem financiamento, o jeito foi buscar ajuda financeira junto à Confederação Brasileira de Desportos (CBD). Por iniciativa do então senador Fernando Mendes de Almeida, presidente do Comitê desde a sua fundação, foi solicitado da entidade, comandada pelo major Ariovisto de Almeida Rego, a indicação de atletas que atuavam em Ligas e Clubes filiados.

Com isso, uma missão, composta por 24 integrantes, sendo 21 atletas nas equipes de natação, polo aquático, saltos ornamentais, remo e tiro, foi formada para participar.

Desde as primeiras medalhas, ganhas bravamente pela equipe de tiros, até esta edição dos jogos, são 129 medalhas, que mudam de cor e altura no pódio, mas sempre representam conquistas memoráveis.