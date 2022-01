Nutricionista indica melhores chás para aliviar os sintomas da gripe

O inverno Amazônico é uma época de muita chuva em meio a dias de sol, e logo aparecem as síndromes gripais, que têm acometido muita gente nesse período. Os sintomas mais incômodos são a dor no corpo, dor de cabeça, febre e coriza. E para aliviar esse desconforto os chás são uma boa alternativa.

Segundo a nutricionista Lívia Ribeiro, os chás não substituem os tratamentos indicados pelos médicos, mas podem ser usados como um auxiliar no processo de recuperação. “Acredito que todo mundo em algum momento já tomou um chá indicado pela avó ou mãe para a gripe”.

Ela acrescenta que em casos de gripe, a hidratação e o repouso também são essenciais. Por isso, a dica é ingerir bastante líquido, seja água, sucos ou sopas.

Entre os chás indicados para aliviar os sintomas de gripe e resfriado está o de Alho com Limão. De acordo com Lívia, o alho possui propriedades antioxidantes e anti inflamatórias e age no tratamento de garganta inflamada. Ajuda também como expectorante no tratamento de acúmulo de muco. Já o limão possui vitamina C e fortalece o sistema de defesa do organismo.

Outra dica é o chá de gengibre, limão e própolis, que contribui para aliviar a congestão nasal, coriza e as dores no corpo. A nutricionista sugere, ainda, o chá de limão com mel, que além de saboroso é ótimo para dor de garganta e descongestionar o nariz.

Fortalecimento da imunidade – A especialista explica que além de cuidar dos sintomas da gripe é importante se prevenir para tentar evitar a doença. Para isso, uma alimentação balanceada e que fortaleça o sistema imunológico é essencial.

Lívia Ribeiro diz que uma alimentação rica em frutas, legumes e verduras deve fazer parte da rotina de todos. “Dessa forma, se fortalece o sistema de defesa do corpo. Quando a imunidade não está boa, a tendência é que as pessoas fiquem mais propensas a infecções e gripes”, destacou.

Uma alimentação equilibrada deve ser variada e ter as proporções adequadas de nutrientes, como carboidratos, proteínas, vegetais e frutas, divididos em até seis refeições ao longo do dia. Para aumentar a imunidade é importante reforçar o consumo de alimentos ricos em vitamina C. São boas fontes de vitamina C frutas como limão, laranja, acerola, kiwi e legumes e verduras como pimentão, brócolis, couve e rúcula. O gengibre é rico em vitamina C e B6. Além de ter uma ação bactericida, ajuda na defesa do organismo. Também é importante incluir alimentos ricos em zinco, como carne, cereais, feijão, lentilha e grão de bico, que possuem esse nutriente importante no combate a resfriados e gripes.

Confira as receitas de chás:

Chá de Alho com limão

Ingredientes

2 xícaras (chá) de água

2 a 3 dentes de alho

1 limão

Modo de preparo

Descasque os alhos, amasse-os e coloque-os em uma xícara com rodelas de limão. Adicione água fervente e abafe por cinco a dez minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de Gengibre, Limão e Própolis

Ingredientes

1/2 litro de água

1/2 limão

1 rodela de gengibre

20 gotas de extrato de própolis

Modo de preparo

Em fogo médio, coloque uma panela com água, limão e o gengibre. Deixe ferver por cinco minutos e desligue o fogo. Tampe a panela e reserve por outros cinco minutos. Em seguida, adicione 20 gotas de extrato de própolis. Sirva em seguida.

Chá de limão com mel

Ingredientes

2 xícaras de água

2 limões grandes

4 colheres de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque a água para ferver em uma panela. Quando estiver borbulhando, acrescente os limões espremidos e o mel. Apague o fogo e espere 5 minutos. Sirva em seguida.