Mel de abelha além de combater gripes também reduz pressão arterial

O mel é muito popular no combate a gripes e resfriados na Região Norte, e muito usado em receitas saudáveis para adoçar receitas, mas além disso, o mel também é rico em antioxidantes que protegem o corpo de diversas doenças. O alimento natural auxilia na diminuição da pressão sanguínea, triglicerídeos e do colesterol, e ainda combate fungos e vírus. O mel age fortalecendo as defesas do nosso organismo, reduzindo o risco de infartos e derrames, já que ele aumenta o fluxo sanguíneo e reduz a formação de coágulos, ajudando a diminuir a pressão arterial. Além disso o mel também reduz o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom, mas deve ser consumido com cuidado e evitar excessos. O alimento também ajuda a dormir melhor. O mel acelera processos de cicatrização, e pode tratar úlceras, feridas e queimaduras. O líquido também é mesmo eficiente contra gripes, diminuindo inflamações na garganta. O alimento é um prebiótico natural que nutre as bactérias boas do intestino, facilitando a digestão e combatendo a diarreia, e ainda é eficaz no combate a H-Pylori, bácteria que se não tratada causa úlceras. Estudos indicam que a substituição do açúcar pelo mel, melhora a memória e os níveis de ansiedade. E as propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias, analgésicas e cicatrizantes, reduzem o sangramento e aliviam a dor e a coceira causadas pelas hemorroidas.

