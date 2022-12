‘Vidente da Copa’ que acertou três últimos palpites revela campeão no Catar

O paraibano Michael Bruno, de 39 anos, apontou o título de hexa do Brasil no Mundial. O agente de turismo e professor de Mídias Digitais disse que baseia suas previsões em acontecimentos políticos e sociais de cada país.

Manaus/AM - Opinar sobre jogos de futebol sempre foi uma arte do brasileiro. E nessa Copa do Catar, uma pessoa chama atenção: o “Vidente da Copa”, que acertou os últimos três palpites sobre campeões do Mundial, falou sobre quem será o vencedor desta edição.

