Veja como pode ficar Seleção Brasileira após terminar Copa em sétimo lugar

A integração ao grupo e a entrada no time foram processos cuidadosos. No caso de Vini Jr e Raphinha, isso deixou a impressão de que a titularidade se impôs naturalmente.

Segundo Uol, o que já se pode contar é com a renovação do ataque. Vini Jr, Raphinha, Antony, Rodrygo e Gabriel Martinelli vieram para ficar. Tite e sua comissão técnica se cercaram de informações, observações presenciais e relatórios de ex-técnicos da base antes de convocá-los.

Com saída de Tite, de toda a comissão técnica e, provavelmente, do coordenador Juninho Paulista, uma reformulação vai acontecer. Mas isso não quer dizer que o futuro da seleção vai ignorar tudo o que se construiu nos último seis anos.

