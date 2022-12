Uruguai derrota Gana, mas está fora da Copa do Mundo

No segundo tempo, com 8 minutos de acréscimo, o placar se manteve e ficou em 2 a 0, mas o Uruguai, que ganhou o jogo, está fora.

Doha/Catar – O Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, foi a sede da partida pela 3ª rodada da Copa do Mundo 2022 entre Gana e Uruguai, que aconteceu nesta sexta-feira, dia 2, e o primeiro tempo foi do Uruguai, que marcou dois gols

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.