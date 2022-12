Torcedores invadem ‘Rua da Copa’ no Alvorada para acompanhar Brasil x Croácia

Com um telão enorme no meio da rua, além do asfalto pintado e das milhares de bandeirinhas cobrindo a rua, os torcedores compareceram em família, com crianças e idosos.

Manaus/AM - Nesta primeira partida abrindo os confrontos das quartas de final da Copa do Catar, torcedores amazonenses se reuniram na “Rua da Copa” no bairro Alvorada para assistir a partida entre Brasil e Croácia nesta sexta-feira (9).

