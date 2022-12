Tite confirma Neymar em jogo contra a Coreia do Sul nesta segunda-feira

Contudo, o técnico condicionou a situação do craque ao treino de hoje à tarde: “Em relação ao Neymar, ele vai treinar hoje de tarde, treinando, estará, sim, no jogo. Ela passa por um treinamento específico para eu não antecipar nenhuma situação. Eu não passo informação que não seja verdadeira. Ao longo da minha carreira sempre tive a credibilidade. Ele vai treinar. Estando bem, vai para o jogo. Os outros dez eu não escalo”, explicou.

Neymar está confirmado para o jogo desta segunda-feira (5), contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo do Catar. A informação foi repassada pelo próprio Tite em coletiva realizada na manhã deste domingo (4).

