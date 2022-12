Saiba como foram outros jogos entre Brasil e Croácia em Copas do Mundo

Manaus/AM - Na próxima sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), a Seleção Brasileira entra em campo contra a Croácia pelas quartas de final da Copa do Catar. Mas uma curiosidade positiva chama atenção: os croatas nunca venceram do Brasil em um duelo de Copa do Mundo.

De acordo com o site O Gol, das quatro vezes que as seleções se enfrentaram, o Brasil venceu três e empatou uma.

O primeiro jogo entre as duas equipes ocorreu em 2005, em um amistoso que terminou com empate em 0 a 0.

Depois, no ano seguinte, em mais um duelo, o Brasil venceu a Croácia por 1 a 0, na abertura do Mundial daquele ano, na Alemanha.

Em 2014, o Brasil conseguiu a maior vitória sobre os croatas. Na ocasião, em sua estreia na Copa do Mundo em território brasileiro, a equipe, na época comandada por Felipão, venceu a Croácia de virada, por 3 a 1. O único gol dos adversários, ainda foi contra, do lateral Marcelo.

O último encontro dos times também acabou com mais uma vitória do Brasil. Em amistoso de preparação à Copa do Mundo da Rúsisa, em 2018, já sob comando de Tite, a Seleção fez 2 a 0 na Croácia, jogando em Liverpool.