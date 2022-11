Ruas de Manaus ficam congestionadas momentos antes do jogo do Brasil na Copa

Manaus/AM - Animados como sempre, os torcedores amazonenses movimentaram as ruas momentos antes do jogo de estreia do Brasil na Copa do Catar. Nesta quinta-feira (24), o Brasil entra em campo contra a Sérvia no Lusail Stadium, em Doha.

No entorno das “Ruas da Copa”, que estão enfeitadas com bandeirinhas o trânsito ficou congestionado, assim como em grandes avenidas por conta da saída do trabalho antecipada ofertada por algumas empresas.

De modo geral, os serviços essenciais serão mantidos em Manaus e no Amazonas, especialmente na rede de saúde, mas o atendimento em vários órgãos sofrerá alterações enquanto a Seleção estiver em campo.

Agências bancárias por exemplo funcionaram até 13h, igualmente a órgãos municipais. Em órgãos estaduais, o trabalho ocorreu até 12h.