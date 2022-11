Richarlison ganha em um ano o que Neymar fatura em um mês

Estrela da estreia do Brasil no Catar, Richarlison tem um dos salários mais baixos entre os jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022.

Em valores estimados conforme o canal Lets Gool, do YouTube, o atacante de 25 anos recebe cerca de R$ 2,5 milhões por mês no Tottenham, clube inglês no qual está desde julho.

Já Neymar, de 30 anos, deve receber cerca de R$ 24 milhões por mês no Paris Saint-Germain só de salário, sem contar os bônus e ganhos com publicidade.

A revista Forbes mostrou que o atleta recebe R$ 294 milhões de faturamento anual, contando salário e bônus, além de cerca de R$ 171 milhões de campanhas.

Veja a lista completa dos salários estimados dos jogadores em seus clubes fora da seleção