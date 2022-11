Pulisic faz gol, mas se choca com goleiro do Irã e fica caído em campo

SÃO PAULO/SP - Camisa 10 dos Estados Unidos, Christian Pulisic inaugurou o placar aos 38 minutos do duelo decisivo contra o Irã, pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo do Catar. No entanto, o jogador do Chelsea ficou caído no gramado do Estádio Al Thumama por ter se chocado com Beiranvand, goleiro do Irã, após marcar o gol.

Pulisic sequer comemorou o tento, que vai dando a classificação às oitavas de final para a seleção norte-americana. Logo que completou o cruzamento de Dest para o fundo das redes, ele levou a pior no encontrão com o goleiro adversário e permaneceu no chão por dois minutos enquanto recebia atendimento.

O momento causou preocupação no estádio. O jogador de 24 anos chegou a sair de campo auxiliado por membros da delegação dos EUA, mas não foi substituído. Ele teve condições para continuar a partida e para ajudar a sua equipe a assegurar a vaga para as oitavas de final.

O confronto está no intervalo e os EUA vão ganhando pelo placar mínimo. Na outra partida da chave, Inglaterra e País de Gales estão empatando sem gols. Os resultados fazem com que a equipe da América do Norte se classifique em segundo. Embora tenha os mesmos cinco pontos dos ingleses, eles levam a pior no saldo de gols, primeiro critério de desempate, por 4 a 1.

Se terminar assim, os EUA enfrentarão a Holanda nas oitavas de final, enquanto Inglaterra enfrentará Senegal. As partidas da próxima fase serão disputadas no próximo sábado (3).