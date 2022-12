Pelo tri, Argentina e França fazem final da Copa do Catar no adeus de Messi

Do outro, a Argentina de Lionel Messi, gênio que tenta coroar a brilhante carreira com a glória máxima e findar a espera de 36 anos de uma nação. Só uma seleção ficará com o tri.

Neste domingo (18), o Lusail Stadium será palco da final da Copa do Mundo do Catar, entre Argentina e França. Ambas tentam a terceira estrela.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.