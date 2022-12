Mbappé acerta bolada em torcedor e pede desculpas

SÃO PAULO/SP - Artilheiro da Copa do Mundo com cinco gols, o francês Kylian Mbappé fez jus à semântica original do termo e acertou uma bolada no rosto de um torcedor francês durante o aquecimento para França x Marrocos, no Estádio Al Bayt.

Treinando batidas para o gol, atingiu um homem que estava na arquibancada, atrás do gol. Pego desprevenido, o torcedor ficou atordoado com o impacto do chute. Quando percebeu o que fez, Mbappé correu para a arquibancada e pediu desculpas.

O torcedor foi socorrido por companheiros, pois mal conseguiu ficar em pé.