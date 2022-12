Marrocos elimina Portugal e está nas semifinais da Copa do Mundo

No segundo tempo, com a entrada de Cristiano Ronaldo aos 6 minutos, Portugal consegue melhorar seus ataques, mas o Marrocos reforça sua defesa sem deixar de contra-atacar e oferecer perigo à meta portuguesa e o placar ficou em 1 a 0 para a seleção africana.

Apesar de maior posse de bola no primeiro tempo, 62%, Portugal viu suas redes serem balançadas pelo gol marroquino, aos 41 minutos, quando En-Nesyri recebeu passe de Attiat-Allah e cabeceou sem defesa para Diogo Costa, que saíra antes e as traves estavam desguarnecidas: Marrocos 1 x 0 Portugal.

Doha/Catar – O duelo entre Marrocos e Portugal, que definiu a ida para as semifinais da seleção do Marrocos, aconteceu no Estádio Al Thumama, neste sábado, dia 10, e teve como placar final Marrocos 1 x 0 Portugal, no tempo regulamentar.

