Justiça determina que banco devolva valores cobrados indevidamente de cliente em Manaus

A agência do Banco do Brasil em Manaus deve devolver à soma de uma série de pequenos valores que foram descontados mês a mês, à titulo de Pacote de Serviços na conta-corrente de uma cliente. Os descontos foram executados sem pedido ou ajuste com a usuária, sendo considerado uma prática abusiva. Leia mais em Amazonas Direito.

