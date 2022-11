Indianos montam Neymar de 30 metros para torcer para o Brasil

Manaus/AM - Pelo visto Neymar não é só um ídolo dos brasileiros. Na Índia, como o país não conseguiu emplacar uma Seleção neste Copa, os torcedores se dividiram entre Brasil e Argentina e para torcer pelo país Verde e Amarelo chegaram a construir um painel de 30 metros com a foto do menino Ney.

