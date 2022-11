Incrível: goleiros de Alemanha e Japão saem na mesma foto e viralizam

Manaus/AM - De forma incrível e inédita, dois goleiros saíram na mesma foto, praticamente lado a lado nessa quarta-feira (23). Na vitória do Japão por 2 a 1 sobre a Alemanha no Estádio Internacional Khalifa. Neuer e Shuichi Gonda, ao menos por alguns instantes, ficaram ficaram a poucos metros um do outro.

O lance aconteceu já no fim da partida, quando a Alemanha buscava desesperadamente o gol de empate. Numa falta cobrada pelo lado direito, Neuer cruzou o campo inteiro e foi para a área adversária tentar o cabeceio.

O momento exato da foto, com o alemão deitado no chão ao lado do japonês Gonda, foi logo depois que a defesa do Japão afastou o perigo.

Com a vitória, Japão assumiu a liderança do Grupo E da Copa do Mundo e enfrenta a Costa Rica na próxima rodada. A Alemanha, por sua vez, pega a Espanha.