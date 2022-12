'Hoje o sonho está sendo realizado', diz técnico de Marrocos

Regragui assumiu o comando técnico da seleção de Marrocos em setembro deste ano. Fez oito partidas, contando a contra Portugal, com seis vitórias e dois empates. Sofreu apenas um gol, no triunfo por 2 a 1 sobre o Canadá, na fase de grupos do Mundial.

SÃO PAULO/SP - Walid Regragui, técnico de Marrocos, diz que a vitória por 1 a 0 sobre a seleção de Portugal, nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, é histórica para o país. Em entrevista na saída de campo, ele comemorou bastante a classificação e diz que é só o começo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.