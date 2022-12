Galvão Bueno deixa recado para Ana Thaís Matos após polêmicas durante Copa

O narrador de futebol Galvão Bueno deixou um recado para a comentarista Ana Thaís Matos, com quem participou das transmissões durante a Copa do Mundo no Catar. Galvão foi criticado por ignorar as análises de Ana Thaís durante os jogos.

não importa se vc concorda ou discorda dela: ela está ali. no lugar onde nós, mulheres, nunca tínhamos podido estar. tu é gigante, @anathaismatos. tu, tua presença e o significado dela. obrigada, minha amiga! e parabéns pela linda copa que fizeste pic.twitter.com/nNAPjDsVZ3 — Renata de Medeiros (@rmedeirosrenata) December 18, 2022

"Quero dar parabéns a você, pela sua presença, volto a dizer, abrindo portas. Seja muito bem-vinda a outras Copas. Não estaremos mais juntos, mas você é bem-vinda em outras Copas. Você representa as mulheres, em um trabalho que foi sempre muito dos homens. É muito bom tê-la aqui", disse o narrador.

"Galvão, eu agradeço em nome de todas as mulheres dessa equipe. De todas as mulheres da empresa, todas aquelas que se sentem felizes e representadas de alguma forma. Me sinto muito honrada em trabalhar com você e fazer parte da sua última Copa do Mundo", respondeu Ana Thaís, bastante emocionada.