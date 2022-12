Final entre Messi e Mbappé já é um dos jogos mais esperados desta Copa

Agora, tanto franceses como argentinos têm a chance de ganhar sua terceira estrela. O jogo acontece no próximo domingo (18), às 11h, no Lusail Stadium.

Ambos correm e correm muito. Por esta razão talvez sejam os jogadores de suas equipes que mais fazem gols. No último confronto da Argentina, por exemplo, que a Croácia foi elimina pelos hermanos, Messi se sobressaiu ao fazer uma bela jogada com um de seus parceiros: Julián Álvarez, que também tem ganhado cada vez mais destaque.

Manaus/AM - A grande final da Copa do Catar já tem sido um dos jogos mais esperados deste Mundial, não somente por definir o grande vencedor, mas por mostrar o grande confronto de dois dos melhores jogadores do Mundo. De um lado Lionel Messi, do outro Kylian Mbappé.

