Equador x Senegal, Irã x EUA e outros; veja horários dos jogos de hoje

Em seguida, às 15h pelo Grupo B, no Al Thumama Stadium, o Irã enfrenta os EUA, na mesma hora que Gales joga contra Inglaterra, no Ahmed bin Ali Stadium.

Jogando pelo Grupo A, Equador enfrente Senegal às 11h, no Estádio Internacional Khalifa, na mesma hora que Holanda enfrenta o Catar, no Al Bayt Stadium.

Manaus/AM - Ainda na fase de grupos, as Seleções do Equador, Senegal, Holanda, Catar, Irã, EUA, Gales e Inglaterra se enfrentam hoje na Copa do Catar.

