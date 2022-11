Embaixador do Catar na Copa do Mundo diz que homossexualidade é 'dano mental'

Manaus/AM - Em uma declaração polêmica, o ex-jogador e embaixador do Catar na Copa do Mundo 2022, Khalid Salman, disse que a homossexualidade é um "transtorno mental" durante entrevista à emissora alemã ZDF. Ele também ressaltou que o país vai tolerar os turistas homossexuais no período da competição, mas que precisam se adaptar às regras locais.

A conversa com Khalid foi interrompida após as falas preconceituosas. Durante a entrevista, o jornalista alemão explicou que homossexualidade é permitida de acordo com a lei.

“Eles têm de aceitar as nossas regras aqui (...) Isso é "haram" (pecado no Islã, religião articulada pelo Alcorão, que prepondera no Qatar). É "haram" porque é danoso para a mente”, declarou.