Dá empate no jogo de Espanha e Alemanha pela Copa do Mundo

No primeiro tempo da partida, a Alemanha esteve mais articulada, o que não impediu a criação de oportunidades para a Espanha, como aquela aos 32 minutos, quando Asensio, de cara com o goleiro Neuer, chutou para cima. A Alemanha também perdeu oportunidade aos 39 minutos, quando Rüdiger marcou, mas estava impedido. No geral, a etapa inicial foi da Espanha, mesmo sem gol.

Doha/Catar - O Estádio Al Bayt foi o palco escolhido para o jogo válido pela 2ª rodada da Copa do Mundo entre Espanha e Alemanha, neste domingo, dia 27, duelo que criou muita expectativa até sua realização. A partida começou movimentada e, mesmo sem gol no 1º tempo, a Espanha dominou. Na 2ª etapa a Espanha marcou, mas a Alemanha conseguiu o empate, resultado: 1 a 1.

