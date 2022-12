Cristiano Ronaldo será reserva em Portugal x Suíça pelas oitavas da Copa

"Se já vi as imagens? Já vi. Não gostei nada. Não gostei mesmo nada. Mas a partir daí, esses assuntos são resolvidos dentro de casa. Estamos todos focados no próximo jogo [contra a Suíça, pelas oitavas de final]", explicou o treinador na segunda-feira.

Na derrota de Portugal para a Coreia do Sul, ainda na fase de grupos, Cristiano Ronaldo não gostou de ser substituído no segundo tempo e desabafou.

SÃO PAULO/SP - A seleção portuguesa vai começar a partida de oitavas de final da Copa do Mundo 2022, contra a Suíça, nesta terça-feira (6), sem Cristiano Ronaldo. O astro iniciará a decisão no banco de reservas por opção do técnico Fernando Santos.

