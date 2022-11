Copa do Mundo: veja data, horário e atrações da cerimônia de abertura

A Copa do Mundo está na contagem regressiva para seu início. Neste domingo, 20 de novembro, o estádio Al Bayt será palco da tradicional cerimônia de abertura do Mundial, pouco antes do duelo entre Qatar e Equador. Confira, abaixo, todos os detalhes sobre o evento.

A bola vai rolar para o primeiro jogo da Copa do Mundo às 13h (horário de Brasília). Dessa forma, a cerimônia de abertura deve ter início a partir de 12h e será composta por apresentações que fazem referência a parte da cultura do país anfitrião.

Como de costume, a cerimônia também contará com performances de dança e música. Entre os artistas confirmados, estão a estrela de Bollywood Nora Fatehi e o cantor americano Lil Baby. Ambos devem cantar o hino oficial do evento, The World Is Yours To Take.

Outras atrações tem participações cogitadas pela imprensa internacional. É o caso da banda BTS, da cantora colombiana Shakira e do artista nigeriano Kizz Daniel. Esses artistas, no entanto, ainda não foram confirmados pela Fifa.