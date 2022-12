Copa do Mundo: Brasil enfrenta Coreia do Sul nesta segunda

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (05), às 16h (de Brasília), no estádio 974, em Doha, no Catar. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

A seleção brasileira é líder do Grupo G, com seis pontos em três jogos. Os jogadores Neymar e Danilo devem reforçar a equipe de Tite, recuperados de lesões sofridas na estreia, em busca da vitória após a derrota com reservas para Camarões, no fim da primeira fase.