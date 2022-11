Convocado para Copa, Gabriel Menino puxa coro xingando Tite: 'c*zão'

"Tite, c..., Dudu é Seleção", cantou o volante além de outros convidados durante a festa de casamento do ídolo palmeirense Dudu, nesta quarta-feira (16), em São Paulo.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Gabriel Menino, do Palmeiras, puxando um coro xingando o técnico Tite por não ter levado o atacante Dudu para a Copa do Mundo em Catar. Menino foi convocado pelo treinador para a Seleção Brasileira.

