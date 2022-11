Confira os próximos destaques da Copa do Mundo na TV

Valencia fez os três gols do equador no mundial e busca mostrar novamente seu faro; seu time joga pelo empate para avançar, e os senegaleses precisam da vitória

São Paulo/SP - A seguir são listados os próximos jogos da Copa do Mundo do Catar, nesta terça-feira, 29, e na quarta, dia 30:

