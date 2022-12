Com derrota do Brasil, transmissão dos jogos da Copa são encerrados na Ponta Negra em Manaus

Manaus/AM - Com a derrota do Brasil contra a Croácia, nesta sexta-feira (09), nas quartas de final da Copa do Mundo, a transmissão dos jogos será encerrada no anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. Aproximadamente sete mil torcedores acompanharam o mata-mata acirrado até o último momento da Seleção Brasileira.

O evento contou com cinco transmissões com shows gratuitos, na Ponta Negra, nos dias de jogos do Brasil.

Economia Criativa

A Manauscult divulgou que o grande fluxo de pessoas nos locais de transmissão dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo FIFA 2022 gerou uma circulação positiva de R$ 2.205.000 na economia local.

O volume financeiro foi calculado levando-se em consideração o público total presente nos locais das transmissões, estimado em mais de 90 mil pessoas, e o gasto médio de R$ 24,50 por pessoa, entre deslocamento e consumo, durante os eventos.