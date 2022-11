Camarões e Sérvia empatam em jogo de tirar o fôlego na Copa do Catar

Camarões e Sérvia animaram a torcida em um dos jogos mais acirrados da Copa até aqui. A partida teve seis gols marcados e um empate espetacular entre as equipes no estádio Al Janoub Stadium, no Catar.

Os três primeiros gols vieram logo no 1º tempo da partida com Jean-Charles Castelleto abrindo o placar para Camarões aos 29 minutos.

A Sérvia, porém, não se abateu e alcançou o empate com Strahinija Pavovic, mas não parou por aí e logo o companheiro de seleção de Strahinija, Sergej Milinkovic-Savic balançou a rede camaronesa novamente encerrando o 1º tempo com vitória de virada.

Já no 2º tempo, os sérvios vieram com tudo novamente e Aleksandar Mitrovic garantiu mais um, cravando 3 a 1 em cima de Camarões.

Os camaroneses, por sua vez, não se conformaram e foram em busca do empate, com mais um gol marcado por Vincent Aboubakar, aos 63’ de partida e apenas três minutos depois, Eric Maxim Choupo-Moting deixou tudo igual entre as seleções.

O jogo foi até 95’ e muitos chutes arriscados e defesas extraordinárias foram protagonizadas, mas o empate foi o resultado final.