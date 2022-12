Brasil x Camarões, Gana x Uruguai e mais; veja horários dos jogos de hoje

Manaus/AM - Brasil e Camarões se enfrentam pela terceira vez em Copas do Mundo nesta sexta-feira (2), às 15h (horário de Manaus). Em 1994 e 2014, a Seleção Brasileira venceu os "Leões Indomáveis" com tranquilidade.

Além do Brasil, entram em campo os times do Grupo H: Coreia do Sul enfrenta Portugal, às 11h, no Estádio da Cidade da Educação, enquanto Gana joga com Uruguai, na mesma hora, no Al Janoub Stadium.

Pelo Grupo G, tem o jogo do Brasil, no Lusail Stadium, na mesma hora que Sérvia enfrenta Suíça,, no Estádio 974, às 15h.