Brasil goleia Coreia do Sul e vai enfrentar Croácia nas quartas de final

Manaus/AM - Com 4 gols, o Brasil goleou a Coreia do Sul, que marcou apenas um gol no jogo pelas oitavas de final, no Stadium 974. Agora, a Seleção Brasileira vai jogar contra a Croácia na próxima sexta-feira (9), às 12h, pelas quartas de final.

Do lado brasileiro os gols foram marcados por Vini Júnior, Neymar - de pênalti, Richarlison e Lucas Paquetá. Do lado coreano, o gol veio de Paik Seung-ho.

No terceiro gol do Brasil, ainda no primeiro tempo, Tite comemorou fazendo a dança do pombo, em homenagem a Richarlison.

Depois da derrota frustrante para Camarões na última rodada da fase de grupos, o Brasil enfim começou bem sua jornada no mata-mata da Copa do Mundo.

Classificada para as oitavas na liderança do Grupo G, com seis pontos, a Canarinho ainda é uma das grandes favoritas para levantar a taça no dia 18 deste mês.