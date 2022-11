Boxeador Saul Canelo se irrita com Messi após pisão em camiseta do México

Manaus/AM - Após a vitória da Argentina sobre o México na Copa do Mundo do Catar na semana passada, o boxeador mexicano Saul Canelo Alvarez, campeão unificado dos pesos supermédios, ficou irritado com Lionel Messi que teria pisado em uma camiseta mexicana quando comemorava a vitória no vestiário.

Por meio das redes sociais, Canelo se pronunciou. “Assim como eu respeito a Argentina, tem que respeitar o México! Não estou falando do país (Argentina), estou falando do Messi”, escreveu no Twitter.

“Quem não defende a pátria é um babaca. Fanatismo é uma coisa, identidade é outra. Viva México.”

Muitos internautas defenderam Messi e não acreditam que o camisa 10 da Argentina tenha desrespeitado o México.

Canelo é apontado como um dos melhores boxeadores da atualidade. Com 32 anos, já foi campeão dos médios-ligeiros, médios, supermédios e meio-pesados. Seu cartel é de 62 lutas, com 58 vitórias (39 nocautes), duas derrotas e dois empates.