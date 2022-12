Bebê nasce na hora de gol do Brasil e recebe nome de Richarlison

O trabalhador autônomo de 31 anos é casado com Antônia Marcela Miranda, de 30. Ela apresentava pressão alta durante a gravidez e seu bebê estava com falta de oxigênio, por isso precisou ser submetida à cirurgia.

"Ele nasceu bem na hora do terceiro gol do Brasil. A médica perguntou se já tínhamos um nome. Eu queria Ravi, mas queria mais um nome e uma das enfermeiras sugeriu: 'Então coloca Richarlison Ravi'. A mãe concordou. Se a mãe concordou, então é isso", contou Antônio Gleibson Rodrigues de Carvalho, ao Uol.

Manaus/AM - Uma história inusitada viralizou nesta sexta-feira (9). Isso porque aos 29 minutos do primeiro tempo da partida contra a Coreia do Sul, pelas oitavas, no momento que Richarlison marcava um gol, na Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém, nascia um bebê prematuro e recebia o nome do camisa 9 da seleção brasileira como uma homenagem.

