Argentina luta por lugar nas oitavas de final; veja outros jogos de hoje na Copa

Na mesma hora, Arábia Saudita pega o México no Lusail Stadium. Para a Arábia Saudita, um empate pode ser suficiente, desde que a Argentina seja derrotada ou goleie a Polônia por três gols de diferença. Para o México, só resta uma vitória e um placar favorável no outro jogo.

A Polônia encara Argentina, também às 11h, no Estádio 974. Os argentinos enfrentam a Polônia e precisam da vitória para avançar no Mundial. Os poloneses jogam pelo empate.

