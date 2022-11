Após tirar Brasil da Copa em 2018, Bélgica estreia com vitória sofrida contra o Canadá

Manaus/AM - A Bélgica venceu o Canadá por 1 a 0 nesta quarta-feira (23), em partida válida pelo grupo F, no estádio Ahmad Bin Ali, no Catar. Uma curiosidade: em 2018, na Copa do Mundo da Rússia, a Bélgica foi quem eliminou o Brasil e chegou a um inédito terceiro lugar.

Sem Lukaku, os belgas abriram placar ainda no primeiro tempo contra a equipe norte-americana, que participa do mundial pela primeira vez desde 1986.

Favoritos, os Red Devils contam com o meia Kevin De Bruyne, do Manchester City, como esperança de gols e assistências. Já o Canadá tem como destaque o lateral esquerdo Alphonso Davies, do Bayern de Munique, que liderou a equipe durante as eliminatórias da Concacaf.

O goleiro Courtois voltou a brilhar em uma disputa de Copa do Mundo. Logo aos nove minutos do primeiro tempo, o craque da Bélgica precisou defender pênalti cobrado por Alphonso Davies.