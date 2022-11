Após lesões, Brasil decide fechar treinos para esconder opções de Tite

Na rotina de treinos, Tite sempre faz um trabalho com a equipe que vai a campo na antevéspera. Como as lesões de Danilo e Neymar abrem espaço para dúvidas, ele vai manter a estratégia de não revelar publicamente quem vai a campo para enfrentar a Suíça.

SÃO PAULO/SP - A seleção brasileira decidiu fechar o treino deste sábado (26). Originalmente aberto na programação da equipe no Catar, a atividade do sábado vai ser fechada para a presença da imprensa por conta das dúvidas na escalação para enfrentar a Suíça, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

