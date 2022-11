Amazonenses embarcam para Copa do Catar com tudo pago pela Adidas

“Já pensou nessa história que vou poder contar pra ele? (filho) Que eu saí de Manaus pra se divertir com uns amigos jogando FUTEBOL e voltei com uma passagem para o Catar, para assistir a abertura de uma COPA DO MUNDO e acompanhar de pertinho um jogo da seleção Brasileira com Neymar, Vini Jr e companhia. Haha que loucura”, disse Caique.

O trio ficará sete dias no Catar e poderá acompanhar alguns jogos como Argentina, Alemanha, Uruguai e é claro, a estreia do Brasil.

Manaus/AM - A jornada Al Rihla, campeonato de futebol 3x3, promovido pela Adidas reuniu equipes classificadas em etapas regionais. Sociedade EC: com Magno, Luiz e Caique foi a campeã ao vencer de 7 a 2 o Falcões (RS). Agora, eles viajam para o Catar com direito a credencial exclusiva.

