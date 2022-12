Amazonas FC alega falta de campo em Manaus e vai para Pernambuco

Manaus/AM - Como em Manaus não há campo disponível, o Amazonas FC fará pré-temporada para o campeonato amazonense 2023 em Camaragibe, região metropolitana de Recife. Entre os dias 2 e 23 de janeiro, 40 pessoas, entre jogadores, comissão técnica, funcionários e diretoria, vão se instalar no Centro de Treinamento do Retrô (PE).

O clube alega que há disputa com outras agremiações e, nessa época do ano, as chuvas intensas em Manaus dificultam a preparação dos jogadores.

“Tivemos muita dificuldade esse ano, principalmente no início, por conta da falta de estrutura. Desta vez conseguimos nos planejar para realizar os primeiros treinos de 2023 em um dos melhores centros de treinamento do Brasil, com tudo que uma equipe de futebol profissional precisa para uma boa pré-temporada”, disse Weslley Couto, presidente do clube.

O CT do Retrô tem dez campos, quadra poliesportiva, salas de apoio para atendimento médico, nutricional e reuniões, academia, auditório, centro de convenções, hotel com 64 quartos, salão de jogos e convivência.

O Amazonas foi quinto colocado nos estaduais de 2020 e 2022 e terceiro em 2021. Disputou o Brasileirão da Quarta Divisão (Série D) pela primeira vez este ano e conquistou o acesso para a Terceira Divisão de 2023.

A Onça Pintada estreia no Campeonato Amazonense no dia 19 de janeiro, contra o Manauara. A Federação Amazonense de Futebol (FAF) ainda não definiu o lugar da partida.