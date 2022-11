Adversário do Brasil, Camarões divulga convocados para Copa do Mundo 2022

São Paulo/SP - O técnico da seleção de Camarões, Rigobert Song, fez a convocação dos atletas que vão jogar no Catar pela Copa do Mundo. Song atuou no Liverpool e também no Galatasaray, como zagueiro.

A seleção de Camarões enfrenta o Brasil no dia 2 de dezembro, às 16 h - de Brasília.

O time convocado tem força ofensiva, diz o técnico, e inclui nomes conhecidos no exterior, como Choupo-Moting, do Bayern de Munique; Onama, que atua na Inter de Milão, e ainda Anguissa, volante do Napoli.

Veja a lista dos convocados:

Goleiros: Simon Ngapandouetnbu (Olympique de Marselha), Devis Epassy (Abha-ARA) e Andre Onana (Inter de Milão)

Defensores: Nicolas Nkoulou (Aris Salônica-GRE), Christopher Wooh, (Rennes), Nouhou Tolo (Seattle Sounders), Olivier Mbaizo, (Philadelphia Union), Collins Fai (Al-Tai-ARA), Jean-Charles Castelletto (Nantes) e Enzo Ebosse (Udinese)

Meias: Olivier Ntcham (Swansea), Pierre Kunde, (Olympiacos), Martin Hongla (Verona), Samuel Gouet (Mechelen-BEL), Gael Ondoua (Hannover 96), Andre-Frank Zambo Anguissa (Napoli-) e Jerome Ngom (Colombe Dja-CAM)

Atacantes: Moumi Ngamaleu (Dínamo de Moscou), Georges-Kevin Nkoudou (Besiktas), Vincent Aboubakar (Al-Nassr-ARA), Karl Toko Ekambi (Lyon), Jean-Pierre Nsame (Young Boys-SUI), Bryan Mbeumo (Brentford), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern de Munique), Christian Bassogog (Shanghai Shenhua) e Mrou Souaibou (Coton Sport-CAM).