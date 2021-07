UEA abre processo seletivo para contratação de professor temporário

O Processo Seletivo Simplificado (PSS) é destinado para selecionar professores no curso de Meteorologia da Escola Superior de Tecnologia (EST). As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pelo endereço de e-mail: [email protected] .

Manaus/AM - Encerra nesta sexta-feira (16), o prazo para inscrições do processo seletivo para contratação de professor temporário da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.