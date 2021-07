Ufam nomeia mais 16 aprovados em concurso público; confira

De acordo com a Ufam, o recebimento dos documentos dos novos servidores e a cerimônia de posse será feita de forma remota, respeitando as regras de trabalho remoto vigentes na Ufam durante a pandemia da Covid-19.

Manaus/AM - Mais 16 aprovados em concurso público da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) foram nomeados, nesta sexta-feira (09), para os cargos de Técnico-Administrativos em Educação (TAE). A lista com os nomeados pode ser consultada no Diário Oficial da União (DOU).

