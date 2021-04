TJAM convoca aprovados em seletiva para estagiários de Direito em Manaus

Manaus/AM - Candidatos aprovados na Seleção Pública para Estágio em Direito no TJAM, devem enviar a documentação pessoal e comprobatória ao órgão entre os dias 14 e 19 de abril, para entregar a documentação necessária para a admissão imediata.

Esta é a segunda convocação da lista de ampla concorrência.

A admissão dos estudantes convocados será realizada em duas etapas, de forma remota: a primeira, para confecção do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) pela Eastjam; e a segunda, para entrega de documentação à Divisão de Pessoal.

Na primeira etapa, a documentação deve ser enviada para o endereço: [email protected], seguindo as instruções do edital. Os estudantes devem providenciar o Histórico Institucional atualizado, assinado e carimbado ou com autenticação eletrônica, que ateste o coeficiente de rendimento igual ou superior a 7,0 pontos; o comprovante de matrícula institucional, assinado e carimbado ou com autenticação eletrônica, a partir do 4.º período ou o equivalente para escolas de regime anual; e a Ficha de Cadastro da Divisão de Pessoal (acesso pelo link: https://drive.google.com/drive/folders/1ZXKRGpeUcbocQGZTXwgbuP4xkq5DKOS4.

Já a segunda etapa consistirá no envio, por e-mail, de documentação listada na publicação à Divisão de Pessoal, para os endereços: [email protected], [email protected] e [email protected], conforme a orientação do edital.

Os candidatos que não foram convocados para a admissão neste edital deverão aguardar o surgimento de outras vagas ao longo do ano de 2021 e podem acompanhar os editais de convocação no portal do TJAM pelo link https://www.tjam.jus.br/index.php/estagio-eastjam/capital?start=1.

Cronograma de envio de documentos conforme classificação:

101.ª – 115.ª: 14/04/2021 (quarta-feira)

116.ª – 130.ª: 15/04/2021 (quinta-feira)

131.ª – 145.ª: 16/04/2021 (sexta-feira)

146.ª – 160.ª: 19/04/2021 (segunda-feira)