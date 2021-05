Exército abre concurso com 122 vagas para área de saúde

O Exército Brasileiro está oferecendo 122 vagas no Curso de Formação de Oficiais de Saúde (CFO/S SAU). As inscrições, cuja taxa é de R$ 150, poderão ser feitas de 16 de junho a 4 de agosto no site www.esfcex.eb.mil.br.

Das vagas disponíveis, 112 são para os cursos de formação de oficiais médicos, 5 para os cursos de formação de oficiais farmacêuticos e 5 vagas para os cursos de formação de oficiais dentistas.

Os inscritos precisam ter curso superior nas áreas da saúde oferecidas, ter no máximo 32 anos de idade para as áreas de odontologia, farmácia medicina sem especialidade; já para médicos especialistas, a idade é de 34 anos. Os candidatos também precisam ter no mínimo 1,60m de altura se do sexo masculino, ou 1,55m se do sexo feminino.

Exames

Os candidatos serão submetidos a exame intelectual, verificação documental preliminar, inspeção de saúde, exame de aptidão física, avaliação psicológica e revisão médica e comprovação dos requisitos para a matrícula. O exame intelectual tem previsão de ser aplicado em 12 de setembro.

O curso de formação será realizado na EsFCEx, em Salvador, com uma duração aproximada de 37 semanas.