Escola de Sargentos do Exército faz concurso com 1,1 mil vagas

Manaus/AM - Foi publicado nesta segunda-feira (5), pela Escola de Sargentos das Armas (ESA) do Exército Brasileiro, um edital ofertando 1,1 mil vagas para as áreas geral, músico e Saúde. As inscrições serão feitas no site www.esa.eb.mil.br., do dia 7 ao dia 4 de maio, no valor de R$ 95.

Segundo o último edital ESA, o soldo inicial para a patente de 3º sargento é de R$ 3.825, acrescido dos adicionais militar e de especialização, fazendo a remuneração final chegar até R$ 5.049,00.

Os candidatos passarão por exame Intelectual, inspeção de Saúde, aptidão Física, habilitação Musical e comprovação dos requisitos para a matrícula. Devem ter ter concluído o ensino médio; possuir, no mínimo, 17 e, no máximo, 24 anos de idade para a área Geral; possuir, no mínimo, 17 e, no máximo, 26 anos de idade para as áreas músico e saúde, referenciadas a 31 de dezembro do ano da matrícula.

Ainda é exigida altura mínima de 1,60m para homens e 1,55 para mulheres. No caso do sexo masculino, o edital ESA prevê que candidatos com 17 anos e 1,57m também estão aptos. O menor de idade deve ser autorizado pelo responsável para participar do concurso ESA.

Os inscritos para vagas na saúde precisam de curso técnico em enfermagem até a data de apresentação na organização militar. Para música, será ainda necessário comprovar habilidade com o instrumento de interesse.